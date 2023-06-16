ЕС: надеемся, "приветствие" от Путина даст африканским лидерам понимание намерений агрессора

В ЕС обратили внимание на то, что визит африканских лидеров в Киев сопровождался очередной ракетной атакой РФ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано во время брифинга в Брюсселе.

"Африканские лидеры сейчас в Киеве и их поздравили очень особым образом – новой ракетной атакой Путина. Поэтому, я надеюсь, это поможет им понять, кто является агрессором, как агрессор ведет себя и каковы его истинные намерения", – отметил Стано.

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По его словам, ЕС приветствует любые значимые и серьезные усилия для достижения мира, потому что никто не хочет мира больше чем украинцы и европейцы.

Но для этого, подчеркнул Стано, надо говорить с жертвой агрессии, поэтому это хорошая идея, что африканские лидеры в Киеве через год и четыре месяца после полномасштабного вторжения.

"Мир может наступить немедленно. Когда Путин прекратит терроризировать украинский народ и выведет свои войска убийц и мародеров с украинской территории", – заявил представитель Европейской комиссии.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал очередную ракетную атаку на Украину, которую Россия осуществила в день визита в Киев президента ЮАР Сирила Рамафосы.

"Путин "укрепляет доверие", осуществляя крупнейшую ракетную атаку на Киев за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу", – подчеркнул он.

Напомним, утром 16 июня в Киев прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Через пару часов в Украине объявили масштабную воздушную тревогу: Воздушные силы зафиксировали пуски ракет "Калибр" из Черного моря, а также баллистических ракет.