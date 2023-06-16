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Суд зобов’язав УПЦ МП повернути державі собор на Тернопільщині – Мінкульт

Євген КізіловП'ятниця, 16 червня 2023, 16:29
Суд зобов’язав УПЦ МП повернути державі собор на Тернопільщині – Мінкульт
Миколаївський собор, фото з Вікіпедії

Госпсуд Тернопільської області 15 червня ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями (XVI-XVII ст.) у місті Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Джерело: сайт Міністерства культури та інформаційної політики

Деталі: Таким чином, суд задовольнив позов заповідника та зобов’язав релігійну громаду парафії Святителя Миколая УПЦ МП звільнити зайняті приміщення.

У МКІП повідомляють, що 12 лютого закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору.

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Церква зверталася до Мінкульту щодо продовження дії договору, але отримала відмову, і тепер користується приміщеннями незаконно.

Довідково: Миколаївський собор має загальну площу 1 756 кв. м і є пам’яткою архітектури національного значення.

Теми: УПЦ МПцеркваТернопільська областьсуд
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