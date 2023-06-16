Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд обязал УПЦ МП вернуть государству собор на Тернопольщине – Минкульт

Евгений КизиловПятница, 16 июня 2023, 16:29
Суд обязал УПЦ МП вернуть государству собор на Тернопольщине – Минкульт
Николаевский собор, фото из Википедии

Хозсуд Тернопольской области 15 июня принял решение вернуть Николаевский собор с кельями (XVI-XVII вв.) в городе Кременец Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.

Источник: сайт Министерства культуры и информационной политики

Детали: Таким образом, суд удовлетворил иск заповедника и обязал религиозную общину прихода Святителя Николая УПЦ МП освободить занятые помещения.

В МКИП сообщают, что 12 февраля закончился срок действия договора о бесплатном пользовании религиозной общиной УПЦ МП помещением Николаевского собора.

Реклама:

Церковь обращалась в Минкульт о продлении действия договора, но получила отказ, и теперь пользуется помещениями незаконно.

Справка: Николаевский собор имеет общую площадь 1 756 кв. м и является памятником архитектуры национального значения.

Темы: УПЦ МПцерковьТернопольская областьсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
УПЦ МП
"100 гривен на молитву в рублях": пограничники передали СБУ очередного попа УПЦ МП
Две трети украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП
Российский "Калибр" повредил храм УПЦ МП в Одессе
Последние новости
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: