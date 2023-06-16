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Суд обязал УПЦ МП вернуть государству собор на Тернопольщине – Минкульт

Евгений КизиловПятница, 16 июня 2023, 16:29
Суд обязал УПЦ МП вернуть государству собор на Тернопольщине – Минкульт
Николаевский собор, фото из Википедии

Хозсуд Тернопольской области 15 июня принял решение вернуть Николаевский собор с кельями (XVI-XVII вв.) в городе Кременец Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.

Источник: сайт Министерства культуры и информационной политики

Детали: Таким образом, суд удовлетворил иск заповедника и обязал религиозную общину прихода Святителя Николая УПЦ МП освободить занятые помещения.

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В МКИП сообщают, что 12 февраля закончился срок действия договора о бесплатном пользовании религиозной общиной УПЦ МП помещением Николаевского собора.

Церковь обращалась в Минкульт о продлении действия договора, но получила отказ, и теперь пользуется помещениями незаконно.

Справка: Николаевский собор имеет общую площадь 1 756 кв. м и является памятником архитектуры национального значения.

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Темы: УПЦ МПцерковьТернопольская областьсуд
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