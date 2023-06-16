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Генсек НАТО про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі: є певні приготування, значних змін нема

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 17:30

Північноатлантичний альянс наразі не фіксував змін у розміщенні ядерних сил Росії, які б вимагали від нього аналогічних кроків у відповідь.

Про це на пресконференції в Брюсселі в п’ятницю заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек Альянсу відзначив, що НАТО "серйозно сприймає заяву Росії про те, що вона розгорне ядерну зброю в Білорусі".

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"Ми вже бачили перші приготування до цього. Будемо уважно стежити за цим і будемо пильними. Звісно, це частина ядерного "сигналювання", ядерної риторики, яку ми спостерігали вже останні кілька років, коли Росія модернізувала й розгортала все більше ядерної зброї", – пояснив він.

За словами Столтенберга, наразі НАТО не зафіксувало жодних змін у розгортанні російських ядерних сил, "що б вимагали будь-яких змін у розгортанні наших (ядерних. – Ред.) сил".

"Та ми постійно оцінюємо, які маємо ухвалити дії, й це питання також обговорювала Група ядерного планування (найвищого органу ядерної політики Альянсу. – Ред.)", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

У середу Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю; деякі одиниці, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.

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Теми: НАТОБілорусьядерна зброя
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