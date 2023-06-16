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Генсек НАТО о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси: есть определенные приготовления, больших изменений нет

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 17:30

Североатлантический альянс пока не фиксировал изменений в размещении ядерных сил России, которые требовали бы от него аналогичных ответных шагов.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек Альянса отметил, что НАТО "серьезно воспринимает заявление России о том, что она развернет ядерное оружие в Беларуси".

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"Мы уже видели первые приготовления к этому. Будем внимательно следить за этим и будем бдительными. Конечно, это часть ядерного "сигнализирования", ядерной риторики, которую мы наблюдали уже последние несколько лет, когда Россия модернизировала и развертывала все больше ядерного оружия", – пояснил он.

По словам Столтенберга, пока НАТО не зафиксировало никаких изменений в развертывании российских ядерных сил, "которые бы требовали каких-либо изменений в развертывании наших (ядерных. – Ред.) сил". 

"Но мы постоянно оцениваем, какие должны принять действия, и этот вопрос также обсуждался Группой ядерного планирования (высшего органа ядерной политики Альянса. – Ред.)", – добавил он.

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25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

В среду Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие; некоторые единицы, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

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Темы: НАТОБеларусьядерное оружие
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