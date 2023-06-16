Путін: Вони хочуть, щоб ми скоротили ядерну зброю – хрін їм

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "у Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО", і вона не збирається її скорочувати.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на слова Путіна на економічному форумі ПМЕФ-2023 у Санкт-Петербурзі

Пряма мова: "У Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО. Вони хочуть, щоб ми скоротили її - хрін їм".

Реклама:

Деталі: Водночас Путін зазначив, що у Росії немає необхідності використовувати ядерну зброю, і таке застосування можливе лише "теоретично", якщо створюється загроза існуванню російської держави.

Пряма мова: "Усі чекають, що ми почнемо кнопки натискати, але ми цього робити не будемо, військових успіхів у Києва немає".