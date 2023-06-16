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Путин: Они хотят, чтобы мы сократили ядерное оружие – хрен им

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 18:01
Путин: Они хотят, чтобы мы сократили ядерное оружие – хрен им
путин на пмэф, фото Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО" и она не собирается его сокращать.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на слова Путина на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге

Прямая речь: "У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. Они хотят, чтобы мы сократили его – хрен им".

Детали: При этом Путин отметил, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, и такое применение возможно лишь "теоретически", если создается угроза существованию российского государства.

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Прямая речь: "Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, военных успехов у Киева нет".

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Темы: Путинядерное оружиеЗапад
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