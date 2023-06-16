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Путіну примарилось втягування НАТО в конфлікт: погрожує уражати авіабази за межами України

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 18:07

Російський президент Владімір Путін у п’ятницю допустив, що Росія може завдавати ударів по авіабазах за межами України, якщо там базуватимуться винищувачі F-16, які використовуватимуться у війні.

Таке, як повідомляє "Європейської правди", Путін наговорив на Санкт-Петербурзькому міжнародному форумі.

За словами російського президента, "НАТО, звісно, втягується у війну в Україні", тому що продовжує допомагати Україні військовою технікою, а нині "розглядається варіант постачання літаків".

"Танки горять, декілька танків знищено, це зокрема і Leopard… Вони горять. Так само будуть горіти й F-16. Сумнівів нема", – сказав Путін.

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"Та якщо вони (літаки – ред.) будуть розташовані на авіабазах за межами України, а використовуватись у бойових діях, ми повинні будемо подивитись на те, як нам уражати і де нам уражати ті засоби, які використовуються в бойових діях проти нас", – додав російський президент.

Він заявив, що це становить "серйозну небезпеку подальшого втягування НАТО в цей збройний конфлікт".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

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Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що підготовка тренувального плану для українських пілотів досягла прогресу, хоча вона ще займе якийсь час.

Теми: ПутінНАТОавіа
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