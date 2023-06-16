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Путину привиделось втягивание НАТО в конфликт: угрожает поражать авиабазы за пределами Украины

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 18:07

Российский президент Владимир Путин в пятницу допустил, что Россия может наносить удары по авиабазам за пределами Украины, если там будут базироваться истребители F-16, которые будут использоваться в войне.

Как сообщает "Европейской правды", Путин сказал об этом на Санкт-Петербургском "международном" форуме.

По словам российского президента, "НАТО, конечно, втягивается в войну в Украине", потому что продолжает помогать Украине военной техникой, а сейчас "рассматривается вариант поставки самолетов".

"Танки горят, несколько танков уничтожено, это в том числе и Leopard... Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений нет", – сказал Путин.

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"Но если они (самолеты. – Ред.) будут расположены на авиабазах за пределами Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас", – добавил российский президент.

Он заявил, что это представляет "серьезную опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что подготовка тренировочного плана для украинских пилотов достигла прогресса, хотя она еще займет какое-то время.

Темы: ПутинНАТОавиа
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