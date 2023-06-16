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Путін заявив, що ядерна зброя РФ вже у Білорусі

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 18:45

Російський президент Владімір Путін у п’ятницю повідомив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.

Про це, пише "Європейська правда", Путін сказав на Санкт-Петербурзькому міжнародному форумі.

"Як ви знаєте, ми вели переговори з нашою Союзною державою, з президентом Лукашенком про те, що ми частину тактичної ядерної зброї перемістимо на білоруську територію. Це відбулось. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі", – заявив президент РФ.

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Він додав, що "до кінця літа, до кінця року" всі російські ядерні заряди, які мають бути переміщені, опиняться на території Білорусі.

"Ми цю роботу виконаємо цілком і повністю. Це як елемент стримування. Щоб усі, хто задумуються про те, щоб завдати нам стратегічної поразки, не забували про цю обставину", – сказав Путін.

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

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У середу Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю; деякі одиниці, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.

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Теми: Путінядерна зброяБілорусь
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