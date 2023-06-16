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Путин заявил, что ядерное оружие РФ уже в Беларуси

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 18:45

Российский президент Владимир Путин в пятницу сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.

Об этом, пишет "Европейская правда", Путин сказал на Санкт-Петербургском международном форуме.

"Как вы знаете, мы вели переговоры с нашим Союзным государством, с президентом Лукашенко о том, что мы часть тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси", – заявил президент РФ.

Он добавил, что "до конца лета, до конца года" все российские ядерные заряды, которые должны быть перемещены, окажутся на территории Беларуси.

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"Мы эту работу выполним целиком и полностью. Это как элемент сдерживания. Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", – сказал Путин.

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

В среду Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие; некоторые единицы, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

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Темы: Путинядерное оружиеБеларусь
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