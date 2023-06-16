За добу відбулося 21 бойове зіткнення з окупантами – Генштаб

Протягом доби відбулося 21 бойове зіткнення з окупантами на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Реклама:

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника та 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єктів противника".

Деталі: Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно удару по Київщині, застосувавши 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та 6 крилатих ракет "Калібр". Силами та засобами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ усі 12 ракет було знищено.

Крім того, протягом доби противник завдав 24 авіаударів, здійснив близько 35 обстрілів з РСЗВ. Крім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 7 населених пунктів Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 7 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони 10 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Завдав авіаудару в районі Авдіївки.

Здійснив артилерійські обстріли районів Авдіївки, Веселого та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаударів в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах 5 населених пунктів Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів та обстріли 5 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артобстріли 11 населених пунктів Запорізької області та 9 н.п Херсонської області та Херсон.