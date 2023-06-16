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За сутки произошло 21 боевое столкновение с оккупантами – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 16 июня 2023, 19:17
За сутки произошло 21 боевое столкновение с оккупантами – Генштаб
фото: Генштаб

В течение суток произошло 21 боевое столкновение с оккупантами на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника".

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киевщине, применив 6 аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Силами и средствами ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ все 12 ракет были уничтожены.

Кроме того, в течение суток противник нанес 24 авиаударов, совершил около 35 обстрелов из РСЗО. Кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

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Враг и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось 21 боевое столкновение.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиаудар в районе Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись 7 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиаудар в районе Авдеевки.

Осуществил артиллерийские обстрелы районов Авдеевки, Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах 5 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары и обстрелы 5 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил артобстрелы 11 населенных пунктов Запорожской области и 9 н.п. Херсонской области и Херсон.

Темы: ГенштабвойнаоккупацияВооруженные силы
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