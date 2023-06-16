В школе на Херсонщине оккупанты обустроили застенок – Генштаб
Пятница, 16 июня 2023, 19:24
Российские оккупанты обустроили застенок на территории школы в поселке Великие Копани Херсонской области, где в нечеловеческих условиях держат проукраински настроенное население.
Источник: Генштаб
Дословно: "На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых застенков для их содержания.
В частности, одну из таких застенков российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Большие Копани Херсонской области".
Реклама:
Детали: Сообщается, что в спортзале школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы.
Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки.