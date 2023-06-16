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В школе на Херсонщине оккупанты обустроили застенок – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 16 июня 2023, 19:24
В школе на Херсонщине оккупанты обустроили застенок – Генштаб

Российские оккупанты обустроили застенок на территории школы в поселке Великие Копани Херсонской области, где в нечеловеческих условиях держат проукраински настроенное население.

Источник: Генштаб

Дословно: "На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых застенков для их содержания.

В частности, одну из таких застенков российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Большие Копани Херсонской области".

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Детали: Сообщается, что в спортзале школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы.

Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки.

Темы: Генштабвойна
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