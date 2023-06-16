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Главный раввин Украины ответил Путину за Зеленского

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 19:24
Главный раввин Украины ответил Путину за Зеленского
Моше Асман, фото УП

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Источник: Моше Асман в комментарии УНИАН

Прямая речь: "Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордится им".

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Детали: Он добавил, что в Украине нет неонацистов. "В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", - отметил Моше Асман.

Обновлено: Также в защиту Зеленского высказался известный украинский олигарх Виктор Пинчук. Вот что он написал в Facebook:

Прямая речь: "Сегодня рашистский диктатор назвал Президента нашего государства "позором еврейского народа". Я - гражданин Украины, я - еврей, и уже несколько лет, общаясь с евреями со всего мира, слышу исключительно положительные отзывы о Владимире Зеленском".

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Детали: По словам Пинчука, все его собеседники говорят, что горды за президента, а евреи из разных стран выражают настоящее восхищение им.

Прямая речь: "И дело не в его национальности - дело в том, что Зеленский сегодня является олицетворением битвы за свободу. А свобода - одна из главных ценностей еврейского народа".

Детали: Пинчук обратил внимание, что избрание еврея президентом ярко демонстрирует "фундаментальную разницу между свободной, демократической Украиной и антисемитской рашистской империей".

Прямая речь: "Евреи Украины - часть украинского народа. Они храбро сражаются на фронтах, жертвуя своей жизнью и вносят свой вклад в приближение победы Украины. Что бы там ни говорили "еврейские друзья" нашего врага, которых он так и не назвал. Но их имена, наверное, можно найти во всех международных санкционных списках".

Что предшествовало: Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин 16 июня назвал Зеленского "позором еврейского народа".

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Темы: евреиПутинЗеленский
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