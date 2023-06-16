Главный раввин Украины ответил Путину за Зеленского

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Источник: Моше Асман в комментарии УНИАН

Прямая речь: "Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордится им".

Детали: Он добавил, что в Украине нет неонацистов. "В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", - отметил Моше Асман.

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Обновлено: Также в защиту Зеленского высказался известный украинский олигарх Виктор Пинчук. Вот что он написал в Facebook:

Прямая речь: "Сегодня рашистский диктатор назвал Президента нашего государства "позором еврейского народа". Я - гражданин Украины, я - еврей, и уже несколько лет, общаясь с евреями со всего мира, слышу исключительно положительные отзывы о Владимире Зеленском".

Детали: По словам Пинчука, все его собеседники говорят, что горды за президента, а евреи из разных стран выражают настоящее восхищение им.

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Прямая речь: "И дело не в его национальности - дело в том, что Зеленский сегодня является олицетворением битвы за свободу. А свобода - одна из главных ценностей еврейского народа".

Детали: Пинчук обратил внимание, что избрание еврея президентом ярко демонстрирует "фундаментальную разницу между свободной, демократической Украиной и антисемитской рашистской империей".

Прямая речь: "Евреи Украины - часть украинского народа. Они храбро сражаются на фронтах, жертвуя своей жизнью и вносят свой вклад в приближение победы Украины. Что бы там ни говорили "еврейские друзья" нашего врага, которых он так и не назвал. Но их имена, наверное, можно найти во всех международных санкционных списках".

Что предшествовало: Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин 16 июня назвал Зеленского "позором еврейского народа".

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