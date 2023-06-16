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Бельгія затвердила 15-й пакет військової допомоги для України - з БТР

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 19:33

Рада міністрів Бельгії у п’ятницю затвердила п’ятнадцятий пакет військової допомоги для України.

Як повідомляє RTBF, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка оборони Людівін Денонде.

Бельгія у рамках цього пакету закупить і передасть бронетранспортери, щойно підприємства бельгійського оборонпрому приведуть їх у належний стан.  

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Йдеться про гусеничні бронетранспортери типу M113, які зняли з озброєння бельгійської армії 10 років тому.

"Підтримка України – це не змагання між союзниками, а результат злагодженого підходу, мета якого – якнайкраще відреагувати на потреби. Цей новий пакет повністю вписується у цю логіку", – зазначила Людівін Денонде. 

Кількість БТР не уточнюють.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Бельгія оголосила про наміри передати Україні 105-міліметрові артилерійські снаряди на суму 32,4 млн євро. 

Теми: БельгіяУкраїназброя
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