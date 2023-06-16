Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бельгія затвердила 15-й пакет військової допомоги для України - з БТР

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 19:33

Рада міністрів Бельгії у п’ятницю затвердила п’ятнадцятий пакет військової допомоги для України.

Як повідомляє RTBF, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка оборони Людівін Денонде.

Бельгія у рамках цього пакету закупить і передасть бронетранспортери, щойно підприємства бельгійського оборонпрому приведуть їх у належний стан.  

Йдеться про гусеничні бронетранспортери типу M113, які зняли з озброєння бельгійської армії 10 років тому.

Реклама:

"Підтримка України – це не змагання між союзниками, а результат злагодженого підходу, мета якого – якнайкраще відреагувати на потреби. Цей новий пакет повністю вписується у цю логіку", – зазначила Людівін Денонде. 

Кількість БТР не уточнюють.

Минулого тижня Бельгія оголосила про наміри передати Україні 105-міліметрові артилерійські снаряди на суму 32,4 млн євро. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: БельгіяУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Бельгія
У Бельгії вимагають відставки глави МЗС через візи для представників Ірану та РФ
Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею
У ГУР відреагували на розслідування Бельгії щодо використання їхньої зброї в РФ
Останні новини
01:20
Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
Усі новини...
Реклама: