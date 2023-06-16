Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бельгия утвердила 15-й пакет военной помощи для Украины – с БТР

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 19:33

Совет министров Бельгии в пятницу утвердил пятнадцатый пакет военной помощи для Украины.

Как сообщает RTBF, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр обороны Людивин Денонде.

Бельгия в рамках этого пакета закупит и передаст бронетранспортеры, как только предприятия бельгийского оборонпрома приведут их в надлежащее состояние.

Речь идет о гусеничных бронетранспортерах типа M113, которые сняли с вооружения бельгийской армии 10 лет назад.

Реклама:

"Поддержка Украины – это не соревнование между союзниками, а результат слаженного подхода, цель которого – как можно лучше отреагировать на потребности. Этот новый пакет полностью вписывается в эту логику", – отметила Людивин Денонде.

Количество БТР не уточняется.

На прошлой неделе Бельгия объявила о намерениях передать Украине 105-миллиметровые артиллерийские снаряды на сумму 32,4 млн евро.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: БельгияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Бельгия
В Бельгии требуют отставки главы МИД из-за виз для представителей Ирана и РФ
Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею
В ГУР отреагировали на расследование Бельгии об использовании их оружия в РФ
Последние новости
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: