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Бельгия утвердила 15-й пакет военной помощи для Украины – с БТР

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 19:33

Совет министров Бельгии в пятницу утвердил пятнадцатый пакет военной помощи для Украины.

Как сообщает RTBF, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр обороны Людивин Денонде.

Бельгия в рамках этого пакета закупит и передаст бронетранспортеры, как только предприятия бельгийского оборонпрома приведут их в надлежащее состояние.

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Речь идет о гусеничных бронетранспортерах типа M113, которые сняли с вооружения бельгийской армии 10 лет назад.

"Поддержка Украины – это не соревнование между союзниками, а результат слаженного подхода, цель которого – как можно лучше отреагировать на потребности. Этот новый пакет полностью вписывается в эту логику", – отметила Людивин Денонде.

Количество БТР не уточняется.

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На прошлой неделе Бельгия объявила о намерениях передать Украине 105-миллиметровые артиллерийские снаряды на сумму 32,4 млн евро.

Темы: БельгияУкраинаоружие
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