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У партії Додона вперше заявили про відповідальність РФ за війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 19:46

Влад Батринча, голова фракції Блоку комуністів і соціалістів Молдови, до якої входить Партія соціалістів (ПСРМ) експрезидента Ігоря Додона, вперше заявив, що Росія несе відповідальність за повномасштабну війну в Україні.

На це звернуло увагу видання NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю молдовському виданню Vocea Basarabiei Батринча заявив, що соціалісти від самого початку висловились проти війни в Україні, показавши "відповідальну і мудру позицію", з огляду на "вразливість Молдови під час війни двох великих сил світу".

"Те, що відбувається в Україні, – це трагедія. Війну необхідно зупинити! Занадто багато розмов про зброю! Я бачу динаміку, яка мене лякає, тому що занадто багато розмов про продовження війни. У світі є великі сили, у яких є досвід вирішення і заморожування конфліктів", – сказав він.

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На запитання, чи є вина Росії в тому, що зараз відбувається в Україні, керівник фракції молдовських комуністів відповів ствердно.

"І Росія винна в цій війні, і інші політики та важливі країни світу несуть відповідальність за цю війну. Я говорю про тих, хто всіляко підживлює мілітаристську риторику", – сказав він.

Влад Батринча до квітня цього року був керівником ПСРМ, але потім очолив фракцію соціалістів і комуністів у парламенті, поступившись своєю посадою Ігорю Додону.

ВІДЕО ДНЯ

Як зауважує NewsMaker, загалом молдовські соціалісти утримувались від покладання на Росію відповідальності за події в Україні. Ще у травні Додон на запитання журналіста, чи вважає він Путіна військовим злочинцем, відповів: "Вважаю, що Путін – державник і патріот своєї країни".

Теми: МолдоваРосіявійнаУкраїна
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