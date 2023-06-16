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В партии Додона впервые заявили об ответственности РФ за войну в Украине

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 19:46

Влад Батринча, председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Молдовы, в которую входит Партия социалистов (ПСРМ) экс-президента Игоря Додона, впервые заявил, что Россия несет ответственность за полномасштабную войну в Украине.

На это обратило внимание издание NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

В интервью молдавскому изданию Vocea Basarabiei Батринча заявил, что социалисты изначально высказались против войны в Украине, показав "ответственную и мудрую позицию", учитывая "уязвимость Молдовы во время войны двух великих сил мира".

"То, что происходит в Украине, – это трагедия. Войну необходимо остановить! Слишком много разговоров об оружии! Я вижу динамику, которая меня пугает, потому что слишком много разговоров о продолжении войны. В мире есть большие силы, у которых есть опыт решения и замораживания конфликтов", – сказал он.

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На вопрос, есть ли вина России в том, что сейчас происходит в Украине, руководитель фракции молдавских коммунистов ответил утвердительно.

"И Россия виновата в этой войне, и другие политики и важные страны мира несут ответственность за эту войну. Я говорю о тех, кто всячески подпитывает милитаристскую риторику", – сказал он.

Влад Батринча до апреля этого года был руководителем ПСРМ, но потом возглавил фракцию социалистов и коммунистов в парламенте, уступив свою должность Игорю Додону.

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Как отмечает NewsMaker, в целом молдавские социалисты воздерживались от возложения на Россию ответственности за события в Украине. Еще в мае Додон на вопрос журналиста, считает ли он Путина военным преступником, ответил: "Считаю, что Путин – государственник и патриот своей страны".

Темы: МолдоваРосcиявойнаУкраина
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