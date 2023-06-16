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Сейм Польщі підтримав вступ України в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 20:51

Нижня палата польського парламенту в п’ятницю ухвалила резолюцію, в якій підтримала європейські та євроатлантичні прагнення України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

За резолюцію із підтримкою членства України в НАТО проголосували 443 депутати, двоє проголосували проти і семеро утрималися.

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Підтримку резолюції висловили всі фракції польського Сейму, зазначивши, що вступ України в НАТО зміцнить Альянс і відповідає інтересам Польщі. Проти виступила лише проросійська "Конфедерації", стверджуючи, що така позиція "може втягнути Польщу у світовий конфлікт".

У резолюції підкреслюється, що Україна сьогодні захищає не лише свою державність, але й спільні цінності, такі як демократія і порядок, засновані на міжнародному праві.

"Беручи до уваги жертви українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", – цитує "Польське радіо" документ.

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"Її (України. – Ред.) війська стають все більш взаємосумісними з силами НАТО і набувають досвіду на полі бою. Тому з військової точки зору вступ України до НАТО буде корисним і для Альянсу", – йдеться в резолюції.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що лідери Альянсу на Вільнюському саміті в липні матимуть консенсус щодо моделі руху України до НАТО.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує пропозицію Столтенберга щодо того, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в Альянс.

Теми: ПольщаУкраїнаНАТО
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