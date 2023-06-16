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Сейм Польши поддержал вступление Украины в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 20:51

Нижняя палата польского парламента в пятницу приняла резолюцию, в которой поддержала европейские и евроатлантические стремления Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

За резолюцию с поддержкой членства Украины в НАТО проголосовали 443 депутата, двое проголосовали против и семеро воздержались.

Поддержку резолюции выразили все фракции польского Сейма, отметив, что вступление Украины в НАТО укрепит Альянс и отвечает интересам Польши. Против выступила лишь пророссийская "Конфедерации", утверждая, что такая позиция "может втянуть Польшу в мировой конфликт".

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В резолюции подчеркивается, что Украина сегодня защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.

"Принимая во внимание жертвы украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины", – цитирует "Польское радио" документ.

"Ее (Украины. – Ред.) войска становятся все более взаимосовместимыми с силами НАТО и приобретают опыт на поле боя. Поэтому с военной точки зрения вступление Украины в НАТО будет полезным и для Альянса", – говорится в резолюции.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что лидеры Альянса на Вильнюсском саммите в июле будут иметь консенсус относительно модели движения Украины в НАТО.

По данным СМИ, президент США Джо Байден поддерживает предложение Столтенберга о том, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс.

Темы: ПольшаУкраинаНАТО
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