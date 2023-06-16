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Наші пілоти полетять на F-16 за чотири місяці навчання – Резніков

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 червня 2023, 22:04
Наші пілоти полетять на F-16 за чотири місяці навчання – Резніков
РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков вірить, що українські пілоти зможуть освоїти F-16 набагато швидше, ніж за стандартні 6 місяців. Він вважає, що за 4 місяці українці зможуть опанувати західні винищувачі. 

Джерело: Резніков в інтерв'ю "Настоящему Времени"

Пряма мова: "Всі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти F-16. Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо.

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Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати. Ми насправді такі, ми вміємо вчитися".

Деталі: Резніков, зокрема розповів, що українські екіпажі освоїли системи "Цезар" за три тижні, хоча стандарт мінімум три місяці: "Французи, поляки були в захваті! Тому що вони не просто взяли і закінчили курс, вони реально виконували всі завдання, які ставляться перед екіпажем, який навчається три місяці".

Системи ППО "Петріот" українці опанували за 10 тижнів, хоча стандартний час підготовки екіпажу - десять місяців.

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Тому міністр впевнений, що українські пілоти полетять швидше, ніж за шість місяців: "Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники тощо. Це надскладна техніка. Ось цей курс навчання, він довший, ніж чотири місяці. І, якщо в нас є пілоти, які розмовляють англійською мовою, і швидше це опанують, то інженерів і техніків дещо менше".

Крім того, паралельно потрібно буде готувати інфраструктуру: потрібно підготувати для цього аеродроми, підготувати укриття, потрібно обслуговувати.

За його словами, аеродроми для цих літаків будуть усередині України.

При цьому він наголосив, що Україна зможе отримати літаки не раніше Нового 2024 року.

Теми: винищувачіРезніков
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