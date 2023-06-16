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Наши пилоты полетят на F-16 через четыре месяца обучения – Резников

Алена МазуренкоПятница, 16 июня 2023, 22:04
Наши пилоты полетят на F-16 через четыре месяца обучения – Резников
РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников верит, что украинские пилоты смогут освоить F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные 6 месяцев. Он считает, что за 4 месяца украинцы смогут освоить западные истребители.

Источник: Резников в интервью "Настоящему Времени"

Прямая речь: "Все публично обсуждают, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить F-16. Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в Соединенных Штатах считается, что до шести месяцев будет достаточно.

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Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты, с их желанием и стремлением, наверняка полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять. Мы на самом деле такие, мы умеем учиться".

Детали: Резников, в частности рассказал, что украинские экипажи освоили системы "Цезарь" за три недели, хотя стандарт минимум три месяца: "Французы, поляки были в восторге! Потому что они не просто взяли и закончили курс, они реально выполняли все задачи, которые ставятся перед экипажем, который обучается три месяца".

Системы ПВО "Пэтриот" украинцы освоили за 10 недель, хотя стандартное время подготовки экипажа - десять месяцев.

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Поэтому министр уверен, что украинские пилоты полетят быстрее, чем за шесть месяцев: "Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики и тому подобное. Это сверхсложная техника. Вот этот курс обучения, он длиннее, чем четыре месяца. И, если у нас есть пилоты, которые разговаривают на английском языке, и быстрее это освоят, то инженеров и техников несколько меньше".

Кроме того, параллельно нужно будет готовить инфраструктуру: нужно подготовить для этого аэродромы, подготовить укрытия, нужно обслуживать.

По его словам, аэродромы для этих самолетов будут внутри Украины.

При этом он подчеркнул, что Украина сможет получить самолеты не раньше Нового 2024 года.

Темы: истребителиРезников
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