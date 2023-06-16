Повітряні сили знищили російський гелікоптер Ка-52
П'ятниця, 16 червня 2023, 22:24
Ввечері 16 червня підрозділ Повітряних сил знищив російський ударний вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку.
Джерело: пресслужба Повітряних сил, командувач ПС ЗСУ Микола Олещук у Telegram
Пряма мова Олещука: "Мінус один ворожий "алігатор"! Працюємо далі!".
Деталі: В пресслужбі Повітряних сил уточнюють, що ворожий ударний вертоліт Ка-52 знищено близько 21.00 на Донецькому напрямку підрозділом ПС ЗСУ.
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