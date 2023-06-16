Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы уничтожили российский вертолет Ка-52

Валентина РоманенкоПятница, 16 июня 2023, 22:24
Воздушные силы уничтожили российский вертолет Ка-52
иллюстрация Воздушных сил

Вечером 16 июня подразделение Воздушных сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 на Донецком направлении.

Источник: пресс-служба Воздушных сил, командующий ВС ВСУ Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Минус один вражеский "аллигатор"! Работаем дальше!".

Реклама:

Детали: В пресс-службе Воздушных сил уточняют, что вражеский ударный вертолет Ка-52 уничтожен около 21.00 на Донецком направлении подразделением ВС ВСУ.

Темы: Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
В Киеве прощаются с летчиком "Джусом"
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: