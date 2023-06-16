Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы уничтожили российский вертолет Ка-52

Валентина РоманенкоПятница, 16 июня 2023, 22:24
Воздушные силы уничтожили российский вертолет Ка-52
иллюстрация Воздушных сил

Вечером 16 июня подразделение Воздушных сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 на Донецком направлении.

Источник: пресс-служба Воздушных сил, командующий ВС ВСУ Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Минус один вражеский "аллигатор"! Работаем дальше!".

Детали: В пресс-службе Воздушных сил уточняют, что вражеский ударный вертолет Ка-52 уничтожен около 21.00 на Донецком направлении подразделением ВС ВСУ.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
В ночь на 22 июня Россия атаковала ракетами Х-22, "Кинжал" и дронами Shahed
Командующий Воздушных сил наградил зенитчиков, которые сбили уже 13 "Кинжалов"
Защитники сбили российский "Аллигатор"
Последние новости
01:50
видео, обновлено от 00:25В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
Все новости...
Реклама: