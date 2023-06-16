Воздушные силы уничтожили российский вертолет Ка-52
Пятница, 16 июня 2023, 22:24
Вечером 16 июня подразделение Воздушных сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 на Донецком направлении.
Источник: пресс-служба Воздушных сил, командующий ВС ВСУ Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "Минус один вражеский "аллигатор"! Работаем дальше!".
Детали: В пресс-службе Воздушных сил уточняют, что вражеский ударный вертолет Ка-52 уничтожен около 21.00 на Донецком направлении подразделением ВС ВСУ.
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