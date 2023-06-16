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У НАТО зростає консенсус, що Україна має стати членом Альянсу без ПДЧ – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 22:37

Усе більше держав-членів Північноатлантичного Альянсу підтримують спрощений вступ України, який передбачає відмову від плану дій щодо членства (ПДЧ), й це рішення можуть затвердити на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як стверджують джерела видання, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у приватному порядку припустив, що союзники погодилися на можливість вступу України до Альянсу після завершення повномасштабної війни без виконання ПДЧ.

Сигналом до цього стала нібито готовність президента США Джо Байдена підтримати такий крок, про що раніше повідомляли ЗМІ.

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"Якщо це те, чого Америка дуже, дуже, дуже хоче, вони зазвичай можуть досягти цього", – сказав посадовець однієї з держав НАТО. Інший висловив припущення, що в Альянсі "є можливість реалізації цієї пропозиції".

Дипломат із Північної Європи підкреслив, що скасування ПДЧ "може бути" одним із декількох компонентів політичного пакета, запропонованого Україні на саміті у Вільнюсі, разом із "імовірними двосторонніми гарантіями безпеки".

Водночас проти скасування ПДЧ для України виступають "деякі країни Південної Європи", які побоюються, що це розлютить Росію, потенційно призведе до ескалації війни й ускладнить відновлення зв'язків із Москвою в повоєнний період.

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Існує також проблема Угорщини і Туреччини, яким, за словами високопосадовця країни НАТО, "некомфортно" наближати Україну на шляху до членства в Альянсі.

А проте, низка посадовців, із якими спілкувалось Politico, вказують на те, що НАТО загалом відкритий до такого підходу. Водночас вони погоджуються з тим, що вступ України можливий тільки після завершення війни з Росією.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

Теми: НАТОУкраїна
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