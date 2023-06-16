Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НАТО растет консенсус, что Украина должна стать членом Альянса без ПДЧ – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 22:37

Все больше государств-членов Североатлантического Альянса поддерживают упрощенное вступление Украины, которое предусматривает отказ от плана действий по членству (ПДЧ), и это решение могут утвердить на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Как утверждают источники издания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предположил, что союзники согласились на возможность вступления Украины в Альянс после завершения полномасштабной войны без выполнения ПДЧ.

Реклама:

Сигналом к этому стала якобы готовность президента США Джо Байдена поддержать такой шаг, о чем ранее сообщали СМИ.

"Если это то, чего Америка очень, очень, очень хочет, они обычно могут достичь этого", – сказал чиновник одного из государств НАТО. Другой высказал предположение, что в Альянсе "есть возможность реализации этого предложения".

Дипломат из Северной Европы подчеркнул, что отмена ПДЧ "может быть" одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине на саммите в Вильнюсе, вместе с "вероятными двусторонними гарантиями безопасности".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время против отмены ПДЧ для Украины выступают "некоторые страны Южной Европы", которые опасаются, что это разозлит Россию, потенциально приведет к эскалации войны и усложнит восстановление связей с Москвой в послевоенный период.

Существует также проблема Венгрии и Турции, которым, по словам высокопоставленного чиновника страны НАТО, "некомфортно" приближать Украину на пути к членству в Альянсе.

Тем не менее, ряд должностных лиц, с которыми общалось Politico, указывают на то, что НАТО в целом открыт к такому подходу. В то же время они соглашаются с тем, что вступление Украины возможно только после завершения войны с Россией.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: