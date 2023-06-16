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В НАТО растет консенсус, что Украина должна стать членом Альянса без ПДЧ – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 22:37

Все больше государств-членов Североатлантического Альянса поддерживают упрощенное вступление Украины, которое предусматривает отказ от плана действий по членству (ПДЧ), и это решение могут утвердить на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Как утверждают источники издания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предположил, что союзники согласились на возможность вступления Украины в Альянс после завершения полномасштабной войны без выполнения ПДЧ.

Сигналом к этому стала якобы готовность президента США Джо Байдена поддержать такой шаг, о чем ранее сообщали СМИ.

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"Если это то, чего Америка очень, очень, очень хочет, они обычно могут достичь этого", – сказал чиновник одного из государств НАТО. Другой высказал предположение, что в Альянсе "есть возможность реализации этого предложения".

Дипломат из Северной Европы подчеркнул, что отмена ПДЧ "может быть" одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине на саммите в Вильнюсе, вместе с "вероятными двусторонними гарантиями безопасности".

В то же время против отмены ПДЧ для Украины выступают "некоторые страны Южной Европы", которые опасаются, что это разозлит Россию, потенциально приведет к эскалации войны и усложнит восстановление связей с Москвой в послевоенный период.

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Существует также проблема Венгрии и Турции, которым, по словам высокопоставленного чиновника страны НАТО, "некомфортно" приближать Украину на пути к членству в Альянсе.

Тем не менее, ряд должностных лиц, с которыми общалось Politico, указывают на то, что НАТО в целом открыт к такому подходу. В то же время они соглашаются с тем, что вступление Украины возможно только после завершения войны с Россией.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

Темы: НАТОУкраина
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