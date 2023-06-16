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Маляр: на півдні захисники поступово просуваються вперед – до 2 км на кожному напрямку

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 червня 2023, 22:47
Маляр: на півдні захисники поступово просуваються вперед – до 2 км на кожному напрямку
фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують проводити наступальні та оборонні дії, на півдні захисники мають тактичний успіх і просуваються вперед.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram

Дослівно: "Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога.

На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись.

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На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії.

Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському".

Деталі: На Бахмутському напрямку, за словами Маляр, загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася.

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Вона повідомила, що українські війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Проте ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони.

На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

На півдні ЗСУ ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

За її словами, практично на усіх ділянках і напрямках, де українські підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх: "Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку".

На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ.

На Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того українські війська стикаються з суцільним замінуванням полів.

Теми: війнаЗбройні сили
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