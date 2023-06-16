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Маляр: на юге защитники постепенно продвигаются вперед – до 2 км на каждом направлении

Алена МазуренкоПятница, 16 июня 2023, 22:47
Маляр: на юге защитники постепенно продвигаются вперед – до 2 км на каждом направлении
фото: Генштаб

Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные и оборонительные действия, на юге защитники имеют тактический успех и продвигаются вперед.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага.

На направлениях, где мы в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться.

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На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия.

Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском".

Детали: На Бахмутском направлении, по словам Маляр, общая интенсивность боевых действий несколько снизилась.

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Она сообщила, что украинские войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Однако враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны.

На востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений.

На юге ВСУ ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу.

По ее словам, практически на всех участках и направлениях, где украинские подразделения наступают на юге, они имеют тактических успех: "Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении".

На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск.

На Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое воздействие. Кроме того украинские войска сталкиваются со сплошным заминированием полей.

Темы: войнаВооруженные силы
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