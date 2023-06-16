Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Маляр: на юге защитники постепенно продвигаются вперед – до 2 км на каждом направлении

Алена МазуренкоПятница, 16 июня 2023, 22:47
Маляр: на юге защитники постепенно продвигаются вперед – до 2 км на каждом направлении
фото: Генштаб

Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные и оборонительные действия, на юге защитники имеют тактический успех и продвигаются вперед.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага.

Реклама:

На направлениях, где мы в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться.

На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия.

Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Бахмутском направлении, по словам Маляр, общая интенсивность боевых действий несколько снизилась.

Она сообщила, что украинские войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Однако враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны.

На востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений.

На юге ВСУ ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу.

По ее словам, практически на всех участках и направлениях, где украинские подразделения наступают на юге, они имеют тактических успех: "Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сейчас до двух километров на каждом направлении".

На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск.

На Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое воздействие. Кроме того украинские войска сталкиваются со сплошным заминированием полей.

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: