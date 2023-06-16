Рух уперед – це найважливіше: Зеленський провів військовий кабінет із командувачами і командирами

Президент Володимир Зеленський провів військовий кабінет із командувачами українських сил і командирами на певних напрямках, за його словами, рух уперед – це зараз найважливіше.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Була сьогодні (16 червня - ред.) ще одна подія, про яку поки не повідомлялося. Це військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ: усьому свій час.

Реклама:

Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов – окремі кроки.



Дякую всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто готується увійти в бій! Дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає! Слава Україні! Ми всіх переможемо".