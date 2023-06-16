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Движение вперед – это самое важное: Зеленский провел военный кабинет с командующими и командирами

Алена МазуренкоПятница, 16 июня 2023, 23:03
Движение вперед – это самое важное: Зеленский провел военный кабинет с командующими и командирами
фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел военный кабинет с командующими украинских сил и командирами на определенных направлениях, по его словам, движение вперед - это сейчас самое важное.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Было сегодня (16 июня - ред.) еще одно событие, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие - генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий - пока не называю фамилий: всему свое время.

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Наше движение вперед - это самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли - это самое важное. И был Буданов - отдельные шаги.

Спасибо всем, кто сейчас в бою ради Украины! Спасибо всем, кто готовится войти в бой! Спасибо всем, кто так сильно, мощно нам помогает! Слава Украине! Мы всех победим".

Темы: Зеленский
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