Севастополь залишався без електрики: вимкнулась підстанція

В окупованому Севастополі увечері вимикалось електропостачання, відключалась автоматика підстанції "Севастополь".

Джерело: "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв, пропагандисти "РИА "Новости"

Пряма мова Развозжаєва: За попередньою інформацією відключилася автоматика на підстанції "Севастополь". Фахівці працюють над відновленням електропостачання споживачам Севастополя. Їм знадобиться кілька годин".

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Деталі: Пізніше стало відомо, що було відключено 80% споживачів Севастополя, а саме центр міста, Очеретяну бухту, проспект Острякова, Корабельний бік, частину Козачої бухти.

Згодом в Севастопольенерго заявили, що увімкнули всіх споживачів. "Наразі співробітники Севастопольської ТЕЦ вивчають причини аварійного відключення", - говориться у повідомленні.