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Севастополь оставался без электричества: выключилась подстанция

Станислав ПогориловСуббота, 17 июня 2023, 00:16
Севастополь оставался без электричества: выключилась подстанция
Фото: Getty Images

В оккупированном Севастополе вечером выключалось электроснабжение, отключалась автоматика подстанции "Севастополь".

Источник: "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев, пропагандисты "РИА "Новости"

Прямая речь Развозжаева: По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции "Севастополь". Специалисты работают над восстановлением электроснабжения потребителей Севастополя. Им понадобится несколько часов".

Детали: Позже стало известно, что было отключено 80% потребителей Севастополя, а именно центр города, Камышовую бухту, проспект Острякова, Корабельную сторону, часть Казачьей бухты.

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Со временем в Севастопольэнерго заявили, что включили всех потребителей. "Сейчас сотрудники Севастопольской ТЭЦ изучают причины аварийного отключения", - говорится в сообщении.

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Темы: Севастопольэлектроэнергия
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