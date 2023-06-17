У центрі Бєлгорода запалав елітний житловий комплекс

У центрі російського Бєлгорода сталася пожежа в житловому багатоквартирному будинку.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В′ячеслав Гладков, пропагандисти "РИА "Новости", сайт "Бел.ru"

Пряма мова Гладкова: "У Бєлгороді горить покрівля житлового будинку в районі Свято-Троїцького бульвару. За попередніми даними, пожежа виникла в котельні, розташованій на даху. На місці працюють пожежні розрахунки".

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Деталі: З місця події також повідомляють, що дорогу поблизу перекрили правоохоронці. Про постраждалих наразі немає даних, як немає й інформації про те, що могло стати причиною загоряння.