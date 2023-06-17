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В центре Белгорода загорелся элитный жилой комплекс

Станислав ПогориловСуббота, 17 июня 2023, 01:05
В центре Белгорода загорелся элитный жилой комплекс
скриншот

В центре российского Белгорода произошел пожар в жилом многоквартирном доме.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пропагандисты "РИА "Новости", сайт "Бел.ру"

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Прямая речь Гладкова: "В Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты".

Детали: С места происшествия также сообщают, что дорогу поблизости перекрыли правоохранители. О пострадавших пока нет данных, как нет и информации о том, что могло стать причиной возгорания.

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Темы: Росcиячрезвычайное происшествиепожар
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