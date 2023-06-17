Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Белгорода загорелся элитный жилой комплекс

Станислав ПогориловСуббота, 17 июня 2023, 01:05
В центре Белгорода загорелся элитный жилой комплекс
скриншот

В центре российского Белгорода произошел пожар в жилом многоквартирном доме.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пропагандисты "РИА "Новости", сайт "Бел.ру"

Прямая речь Гладкова: "В Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты".

Реклама:

Детали: С места происшествия также сообщают, что дорогу поблизости перекрыли правоохранители. О пострадавших пока нет данных, как нет и информации о том, что могло стать причиной возгорания.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиячрезвычайное происшествиепожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Росcия
Защитники накрыли 23 подразделения артиллерии и 2 узла связи оккупантов - Генштаб
Власти РФ выделят миллионы на поощрение лояльных Кремлю зарубежных журналистов
Из МОК выбросили Международную боксерскую ассоциацию, которую возглавляет россиянин
Последние новости
01:50
видео, обновлено от 00:25В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
Все новости...
Реклама: