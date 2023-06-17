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Ворог атакував прикордоння Сумщини, зафіксовано 117 вибухів

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 02:18
Ворог атакував прикордоння Сумщини, зафіксовано 117 вибухів
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Протягом минулого дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 117 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.

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По Великописарівській громаді був артилерійський обстріл, 6 вибухів.

Білопільську громаду ворог обстріляв з мінометів – 14 вибухів та із ствольної артилерії – 5 вибухів.

По Юнаківській громаді здійснено авіаудар із гелікоптеру пуск 2 ракет типу "НУРС".

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По Дружбівській громаді був мінометний обстріл, 4 вибухи.

Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли, 12 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів (9 вибухів) пошкоджено приватний будинок, ЛЕП, 2 цивільні автомобілі. Також були артобстріли – 14 вибухів. Внаслідок пошкоджено нежитлове приміщення.

По Краснопільській громаді був артилерійський обстріл, 9 вибухів.

Зноб-Новгородська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

По Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (1 вибух) та обстріл із гранатомету АГС (15 вибухів).

В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 16 вибухів.

На територію Хотінської громади росіяни скинули 9 мін.

По Новослобідській громаді був артилерійський обстріл, 4 вибухи.

У Миколаївській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 2 вибухи.

По Глухівській громаді здійснено артилерійський обстріл, 3 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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