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Враг атаковал приграничье Сумщины, зафиксировано 117 взрывов

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 июня 2023, 02:18
Враг атаковал приграничье Сумщины, зафиксировано 117 взрывов
скриншот

В течение прошлого дня россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, зафиксировано 117 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская громады.

По Великописаревской общине был артиллерийский обстрел, 6 взрывов.

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Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов - 14 взрывов и из ствольной артиллерии - 5 взрывов.

По Юнаковской громаде осуществлен авиаудар с вертолета пуск 2 ракет типа "НУРС".

По Дружбовской громаде был минометный обстрел, 4 взрыва.

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Шалигинская громада: осуществлены минометные обстрелы, 12 взрывов. В результате одного из обстрелов (9 взрывов) поврежден частный дом, ЛЭП, 2 гражданских автомобиля. Также были артобстрелы - 14 взрывов. В результате повреждено нежилое помещение.

По Краснопольской громаде был артиллерийский обстрел, 9 взрывов.

Зноб-Новгородская община: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.

По Середино-Будской громаде был минометный обстрел (1 взрыв) и обстрел из гранатомета АГС (15 взрывов).

В Эсманской громаде зафиксирован минометный обстрел, 16 взрывов.

На территорию Хотинской громады россияне сбросили 9 мин.

По Новослободской громаде был артиллерийский обстрел, 4 взрыва.

В Николаевской громаде зафиксирован минометный обстрел, 2 взрыва.

По Глуховской громаде осуществлен артиллерийский обстрел, 3 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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