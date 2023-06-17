Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підірвана Каховська ГЕС: оприлюднили нові супутникові знімки

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 03:10
Підірвана Каховська ГЕС: оприлюднили нові супутникові знімки
фото Maxar, опубліковані "Схемами"

Свіжі супутникових знімки компанії Maxar показали, як виглядає підірвана російськими окупантами Каховської ГЕС, а також річковий термінал "Нібулон".

Джерело: фото Maxar за 16 червня, які є в розпорядженні "Схем"

Деталі: "Схем" зазначають, що на фото можна детально побачити знищену греблю.

Реклама:

Крім того, на знімках можна побачити річковий термінал "Нібулон" у селищі Козацьке, неподалік Каховської ГЕС.

 
 
 

Раніше його територія була затоплена. На свіжому фото видно, що нині вода звідти відійшла.

Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Каховська ГЕСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Каховська ГЕС
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: