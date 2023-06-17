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Підірвана Каховська ГЕС: оприлюднили нові супутникові знімки

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 03:10
Підірвана Каховська ГЕС: оприлюднили нові супутникові знімки
фото Maxar, опубліковані "Схемами"

Свіжі супутникових знімки компанії Maxar показали, як виглядає підірвана російськими окупантами Каховської ГЕС, а також річковий термінал "Нібулон".

Джерело: фото Maxar за 16 червня, які є в розпорядженні "Схем"

Деталі: "Схем" зазначають, що на фото можна детально побачити знищену греблю.

Крім того, на знімках можна побачити річковий термінал "Нібулон" у селищі Козацьке, неподалік Каховської ГЕС.

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Раніше його територія була затоплена. На свіжому фото видно, що нині вода звідти відійшла.

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Теми: Каховська ГЕСвійна
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