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Подорванная Каховская ГЭС: обнародовали новые спутниковые снимки

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 июня 2023, 03:10
Подорванная Каховская ГЭС: обнародовали новые спутниковые снимки
фото Maxar, опубликованные "Схемами"

Свежие спутниковые снимки компании Maxar показали, как выглядит взорванная российскими оккупантами Каховская ГЭС, а также речной терминал "Нибулон".

Источник: фото Maxar за 16 июня, которые есть в распоряжении "Схем"

Детали: "Схем" отмечают, что на фото можно подробно увидеть уничтоженную плотину.

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Кроме того, на снимках можно увидеть речной терминал "Нибулон" в поселке Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС.

 
 
 

Ранее его территория была затоплена. На свежем фото видно, что сейчас вода оттуда отошла.

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Темы: Каховская ГЭСвойна
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