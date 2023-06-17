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В окупованому Маріуполі страйкують водії – спротив

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 03:58
В окупованому Маріуполі страйкують водії – спротив
Розбомблений Росією Маріуполь. Фото Маріупольської міської ради з Telegram

На Донеччині, в окупованому Маріуполі, водії оголосили страйк через невиплату зарплат.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Водіям не виплачують зарплату впродовж двох місяців".

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"Відтак водії міськводоканалу окупаційної адміністрації у м. Маріуполь оголосили страйк через невиплату зарплати впродовж двох місяців".

Деталі: У ЦНС зазначають, що "через злочинну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях там виник дефіцит робітничих чоловічих рук".

Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціалістів. Найгірша ситуація на ТОТ Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

За даними спротиву, ситуація на ТОТ Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності в ціні за пів року зросли від 20 до 45%.

Теми: Маріупольокупація
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