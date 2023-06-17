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В оккупированном Мариуполе бастуют водители – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 июня 2023, 03:58
В оккупированном Мариуполе бастуют водители – сопротивление
Разбомбленный Россией Мариуполь. Фото Мариупольского городского совета из Telegram

В Донецкой области, в оккупированном Мариуполе, водители объявили забастовку из-за невыплаты зарплат.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Водителям не выплачивают зарплату в течение двух месяцев".

"Поэтому водители горводоканала оккупационной администрации в г. Мариуполь объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев".

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Детали: В ЦНС отмечают, что "из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях там возник дефицит рабочих мужских рук".

В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специалистов. Хуже всего ситуация на ВОТ Донецкой области.

По данным сопротивления, ситуация на ВОТ Донетчины критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли в цене от 20 до 45%.

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Темы: Мариупольоккупация
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