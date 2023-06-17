Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Військові аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту 16 червня і, як повідомляється, досягли успіхів.

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Аналітики вказують, що Кремль заявив, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

За попередньою оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, і малоймовірно, що це означатиме якусь російську ескалацію.

Аналітики не оминули увагою те, що кілька нинішніх і колишніх російських муніципальних чиновників підписали відкритого листа, в якому закликали російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів РФ через кризу, спричинену руйнуванням греблі Каховської ГЕС.

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Зокрема, чиновники Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей підписали документ, в якому стверджується, що руйнування греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіку протягом багатьох десятиліть.

В огляді підкреслюють: російські посадовці, не пов'язані з Кремлем, можуть використовувати занепокоєння громадськості екологічною та гуманітарною ситуацією, пов'язаною з руйнуванням греблі Каховської ГЕС, щоб висловити опозицію до війни в Україні, не критикуючи безпосередньо самі військові дії, адже Кремль створив умови для "придушення антивоєнного інакомислення".

Основні висновки ISW за 16 червня: