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Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 05:18
Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW
Лукашенко і Путін, фото: тасс

Військові аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту 16 червня і, як повідомляється, досягли успіхів.

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Аналітики вказують, що Кремль заявив, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

За попередньою оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, і малоймовірно, що це означатиме якусь російську ескалацію.

Аналітики не оминули увагою те, що кілька нинішніх і колишніх російських муніципальних чиновників підписали відкритого листа, в якому закликали російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів РФ через кризу, спричинену руйнуванням греблі Каховської ГЕС.

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Зокрема, чиновники Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей підписали документ, в якому стверджується, що руйнування греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіку протягом багатьох десятиліть.

В огляді підкреслюють: російські посадовці, не пов'язані з Кремлем, можуть використовувати занепокоєння громадськості екологічною та гуманітарною ситуацією, пов'язаною з руйнуванням греблі Каховської ГЕС, щоб висловити опозицію до війни в Україні, не критикуючи безпосередньо самі військові дії, адже Кремль створив умови для "придушення антивоєнного інакомислення".

Основні висновки ISW за 16 червня:

  • Українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту 16 червня і, за повідомленнями, досягли певних успіхів.
  • Російські війська обстріляли Київ і Кривий Ріг крилатими ракетами і безпілотниками-камікадзе 15-16 червня.
  • Глави держав семи африканських країн зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським 16 червня в Києві в рамках спільної мирної місії.
  • Кремль заявив, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.
  • Окремі чинні та колишні російські чиновники підписали відкритого листа із закликом до російських військ повернутися до "загальновизнаних" російських кордонів через кризу, спричинену руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські та українські війська провели наземні обстріли поблизу Бахмута і вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Українські війська продовжили наземні обстріли в районі Вугледара.
  • Сили оброни продовжували контрнаступальні операції поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і, за повідомленнями, досягли успіхів у цьому районі.
  • Міністерство оборони Росії намагається матеріально стимулювати знищення української військової техніки, що, ймовірно, сприятиме активізації зусиль з вербування.
  • Російська окупаційна влада намагається зміцнити російські наземні лінії зв'язку між Росією та окупованою Україною.

Теми: РосіяБілорусьядерна зброя
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