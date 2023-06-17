Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW
Військові аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.
Джерело: ISW
Деталі: В огляді зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту 16 червня і, як повідомляється, досягли успіхів.
Аналітики вказують, що Кремль заявив, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.
За попередньою оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, і малоймовірно, що це означатиме якусь російську ескалацію.
Аналітики не оминули увагою те, що кілька нинішніх і колишніх російських муніципальних чиновників підписали відкритого листа, в якому закликали російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів РФ через кризу, спричинену руйнуванням греблі Каховської ГЕС.
Зокрема, чиновники Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей підписали документ, в якому стверджується, що руйнування греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіку протягом багатьох десятиліть.
В огляді підкреслюють: російські посадовці, не пов'язані з Кремлем, можуть використовувати занепокоєння громадськості екологічною та гуманітарною ситуацією, пов'язаною з руйнуванням греблі Каховської ГЕС, щоб висловити опозицію до війни в Україні, не критикуючи безпосередньо самі військові дії, адже Кремль створив умови для "придушення антивоєнного інакомислення".
Основні висновки ISW за 16 червня:
- Українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту 16 червня і, за повідомленнями, досягли певних успіхів.
- Російські війська обстріляли Київ і Кривий Ріг крилатими ракетами і безпілотниками-камікадзе 15-16 червня.
- Глави держав семи африканських країн зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським 16 червня в Києві в рамках спільної мирної місії.
- Кремль заявив, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.
- Окремі чинні та колишні російські чиновники підписали відкритого листа із закликом до російських військ повернутися до "загальновизнаних" російських кордонів через кризу, спричинену руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Російські та українські війська провели наземні обстріли поблизу Бахмута і вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Українські війська продовжили наземні обстріли в районі Вугледара.
- Сили оброни продовжували контрнаступальні операції поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і, за повідомленнями, досягли успіхів у цьому районі.
- Міністерство оборони Росії намагається матеріально стимулювати знищення української військової техніки, що, ймовірно, сприятиме активізації зусиль з вербування.
- Російська окупаційна влада намагається зміцнити російські наземні лінії зв'язку між Росією та окупованою Україною.