Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 июня 2023, 05:18
Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW
Лукашенко и Путин, фото: тасс

Военные аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля России над Беларусью.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта 16 июня и, как сообщается, достигли успехов.

Аналитики указывают, что Кремль заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.

Реклама:

По предварительной оценке ISW, развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долговременных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, и маловероятно, что это будет означать какую-то российскую эскалацию.

Аналитики не обошли вниманием то, что несколько нынешних и бывших российских муниципальных чиновников подписали открытое письмо, в котором призвали российские войска вернуться к "общепризнанным" границам РФ из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.

В частности, чиновники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей подписали документ, в котором утверждается, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономику в течение многих десятилетий.

ВИДЕО ДНЯ

В обзоре подчеркивают: российские чиновники, не связанные с Кремлем, могут использовать обеспокоенность общественности экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением плотины Каховской ГЭС, чтобы выразить оппозицию к войне в Украине, не критикуя непосредственно сами военные действия, ведь Кремль создал условия для "подавления антивоенного инакомыслия".

Основные выводы ISW за 16 июня:

  • Украинские войска продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта 16 июня и, по сообщениям, достигли определенных успехов.
  • Российские войска обстреляли Киев и Кривой Рог крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе 15-16 июня.
  • Главы государств семи африканских стран встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве в рамках совместной мирной миссии.
  • Кремль заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.
  • Отдельные действующие и бывшие российские чиновники подписали открытое письмо с призывом к российским войскам вернуться к "общепризнанным" российским границам из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции (КГЭС).
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Российские и украинские войска провели наземные обстрелы вблизи Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские войска продолжили наземные обстрелы в районе Угледара.
  • Силы обороны продолжали контрнаступательные операции вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и, по сообщениям, достигли успехов в этом районе.
  • Министерство обороны России пытается материально стимулировать уничтожение украинской военной техники, что, вероятно, будет способствовать активизации усилий по вербовке.
  • Российские оккупационные власти пытаются укрепить российские наземные линии связи между Россией и оккупированной Украиной.

Темы: РосcияБеларусьядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Движение вперед – это самое важное: Зеленский провел военный кабинет с командующими и командирами
Еврейская конфедерация ответила Путину: Зеленский - пример мужества для Украины и мира
Подорванная Каховская ГЭС: обнародовали новые спутниковые снимки
Силы обороны поразили 5 артиллерийских подразделений врага – сводка
Последние новости
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
22:30
Защита от радиации: когда действительно нужна йодопрофилактика
22:14
Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"
21:48
Будущий посол Украины в Венгрии рассказал, что сделает с Орбаном при встрече
Все новости...
Реклама: