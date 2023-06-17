Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Военные аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля России над Беларусью.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта 16 июня и, как сообщается, достигли успехов.

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Аналитики указывают, что Кремль заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.

По предварительной оценке ISW, развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долговременных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, и маловероятно, что это будет означать какую-то российскую эскалацию.

Аналитики не обошли вниманием то, что несколько нынешних и бывших российских муниципальных чиновников подписали открытое письмо, в котором призвали российские войска вернуться к "общепризнанным" границам РФ из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.

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В частности, чиновники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей подписали документ, в котором утверждается, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономику в течение многих десятилетий.

В обзоре подчеркивают: российские чиновники, не связанные с Кремлем, могут использовать обеспокоенность общественности экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением плотины Каховской ГЭС, чтобы выразить оппозицию к войне в Украине, не критикуя непосредственно сами военные действия, ведь Кремль создал условия для "подавления антивоенного инакомыслия".

Основные выводы ISW за 16 июня: