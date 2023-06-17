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Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 июня 2023, 05:18
Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW
Лукашенко и Путин, фото: тасс

Военные аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля России над Беларусью.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта 16 июня и, как сообщается, достигли успехов.

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Аналитики указывают, что Кремль заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.

По предварительной оценке ISW, развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долговременных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, и маловероятно, что это будет означать какую-то российскую эскалацию.

Аналитики не обошли вниманием то, что несколько нынешних и бывших российских муниципальных чиновников подписали открытое письмо, в котором призвали российские войска вернуться к "общепризнанным" границам РФ из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.

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В частности, чиновники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей подписали документ, в котором утверждается, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономику в течение многих десятилетий.

В обзоре подчеркивают: российские чиновники, не связанные с Кремлем, могут использовать обеспокоенность общественности экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением плотины Каховской ГЭС, чтобы выразить оппозицию к войне в Украине, не критикуя непосредственно сами военные действия, ведь Кремль создал условия для "подавления антивоенного инакомыслия".

Основные выводы ISW за 16 июня:

  • Украинские войска продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта 16 июня и, по сообщениям, достигли определенных успехов.
  • Российские войска обстреляли Киев и Кривой Рог крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе 15-16 июня.
  • Главы государств семи африканских стран встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве в рамках совместной мирной миссии.
  • Кремль заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.
  • Отдельные действующие и бывшие российские чиновники подписали открытое письмо с призывом к российским войскам вернуться к "общепризнанным" российским границам из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции (КГЭС).
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Российские и украинские войска провели наземные обстрелы вблизи Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские войска продолжили наземные обстрелы в районе Угледара.
  • Силы обороны продолжали контрнаступательные операции вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и, по сообщениям, достигли успехов в этом районе.
  • Министерство обороны России пытается материально стимулировать уничтожение украинской военной техники, что, вероятно, будет способствовать активизации усилий по вербовке.
  • Российские оккупационные власти пытаются укрепить российские наземные линии связи между Россией и оккупированной Украиной.

Темы: РосcияБеларусьядерное оружие
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