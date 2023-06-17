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Після поранень на лікування в Росію окупанти відправляють виключно офіцерів – штаб

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 07:06
Після поранень на лікування в Росію окупанти відправляють виключно офіцерів – штаб
ОКУПАНТИ НЕСУТЬ ПОРАНЕНОГО., СКРИНШОТ

Після поранень на війні в Україні на лікування в Росію окупанти відправляють лише офіцерів, нижчих за званнями солдатів залишають в імпровізованих госпіталях на ТОТ України.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.

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Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно якого евакуації до РФ підлягають виключно офіцери".

Деталі: За даними штабу, сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними як військові шпиталі.

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Теми: війнаРосія
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