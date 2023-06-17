Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После ранений на лечение в Россию оккупанты отправляют исключительно офицеров – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 июня 2023, 07:06
После ранений на лечение в Россию оккупанты отправляют исключительно офицеров – штаб
ОККУПАНТЫ НЕСУТ РАНЕНОГО, СКРИНШОТ

После ранений на войне в Украине на лечение в Россию оккупанты отправляют только офицеров, низших по званиям солдат оставляют в импровизированных госпиталях на ВОТ Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть.

Реклама:

В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры".

Детали: По данным штаба, сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, которые используются ими как военные госпитали.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: