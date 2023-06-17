После ранений на лечение в Россию оккупанты отправляют исключительно офицеров – штаб

После ранений на войне в Украине на лечение в Россию оккупанты отправляют только офицеров, низших по званиям солдат оставляют в импровизированных госпиталях на ВОТ Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть.

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В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры".

Детали: По данным штаба, сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, которые используются ими как военные госпитали.