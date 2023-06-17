Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После ранений на лечение в Россию оккупанты отправляют исключительно офицеров – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 июня 2023, 07:06
После ранений на лечение в Россию оккупанты отправляют исключительно офицеров – штаб
ОККУПАНТЫ НЕСУТ РАНЕНОГО, СКРИНШОТ

После ранений на войне в Украине на лечение в Россию оккупанты отправляют только офицеров, низших по званиям солдат оставляют в импровизированных госпиталях на ВОТ Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть.

В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры".

Реклама:

Детали: По данным штаба, сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, которые используются ими как военные госпитали.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
война
Вертолет с "Z" за 12 млн долларов: "Беларускі Гаюн" рассказал детали падения в Беларуси
Власти РФ выделят миллионы на поощрение лояльных Кремлю зарубежных журналистов
CNN: Начало контрнаступления не оправдало ожиданий Запада, но там "сохраняют оптимизм"
Последние новости
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
22:30
Защита от радиации: когда действительно нужна йодопрофилактика
22:14
Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"
21:48
Будущий посол Украины в Венгрии рассказал, что сделает с Орбаном при встрече
Все новости...
Реклама: