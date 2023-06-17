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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, поранили жінку

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 07:42
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, поранили жінку
фото Лисака

Минулої доби ворог обстрілював з артилерії Марганецьку громаду і Нікополь.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Ворог продовжує безупинно обстрілювати Нікопольщину.

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Під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь".

Деталі: Внаслідок обстрілів у місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Крім того, понівечені господарські споруди та лінії електропередач.

Також Лисак повідомив, що жінка, яка отримала поранення ввечері 16 червня, ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілНікополь
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