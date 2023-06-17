Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, поранили жінку
Субота, 17 червня 2023, 07:42
Минулої доби ворог обстрілював з артилерії Марганецьку громаду і Нікополь.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Ворог продовжує безупинно обстрілювати Нікопольщину.
Реклама:
Під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь".
Деталі: Внаслідок обстрілів у місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Крім того, понівечені господарські споруди та лінії електропередач.
Також Лисак повідомив, що жінка, яка отримала поранення ввечері 16 червня, ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
ВІДЕО ДНЯ