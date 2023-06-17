Россияне ударили по Днепропетровщине, ранили женщину
Суббота, 17 июня 2023, 07:42
За прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии Марганецкую громаду и Никополь.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Прямая речь: "Враг продолжает непрерывно обстреливать Никопольщину.
Под огнем артиллерии снова оказались Марганецкая громада и Никополь".
Реклама:
Детали: В результате обстрелов в городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Кроме того, изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач.
Также Лысак сообщил, что женщина, которая получила ранения вечером 16 июня, госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
ВИДЕО ДНЯ