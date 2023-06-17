Россияне ударили по Днепропетровщине, ранили женщину

За прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии Марганецкую громаду и Никополь.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Враг продолжает непрерывно обстреливать Никопольщину.

Под огнем артиллерии снова оказались Марганецкая громада и Никополь".

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Детали: В результате обстрелов в городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Кроме того, изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач.

Также Лысак сообщил, что женщина, которая получила ранения вечером 16 июня, госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.