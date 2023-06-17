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ЗСУ знищили 12 російських танків та 22 артсистеми за добу

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 08:19
ЗСУ знищили 12 російських танків та 22 артсистеми за добу
російський танк, ілюстративне фото генштабу

За добу 16-17 червня українські захисники ліквідували 670 російських окупантів, 12 їхніх танків та 23 броньованих машини.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3977 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
  • артилерійських систем – 3834 (+22) од,
  • РСЗВ – 609 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 302 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1211 (+12),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 520 (+1).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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