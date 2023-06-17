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ВСУ уничтожили 12 российских танков и 22 артсистемы за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 08:19
ВСУ уничтожили 12 российских танков и 22 артсистемы за сутки
российский танк, иллюстративное фото генштаба

За сутки 16-17 июня украинские защитники ликвидировали 670 российских оккупантов, 12 их танков и 23 бронированных машины.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 219170 (+670) человек ликвидировано,
  • танков - 3977 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 7706 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 3834 (+22) ед,
  • РСЗО - 609 (+3) ед,
  • средства ПВО - 364 (+0) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 302 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3364 (+7),
  • крылатые ракеты - 1211 (+12),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6557 (+38) ед,
  • специальная техника - 520 (+1).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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