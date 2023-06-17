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Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 09:07
Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони
гаврилов, фото міноборони

Україна перехоплює ініціативу на війні, а Росія захищається, але для перемоги потрібне далекобійне високоточне озброєння дальністю до 200 км, заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Джерело: Гаврилов, якого цитує Міноборони

Пряма мова Гаврилова: "Україна перехоплює ініціативу – Росія захищається, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 кілометрів...

Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані.

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Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км".

Деталі: Він нагадав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які оборонятимуть наше небо від російських ракет.

Теми: зброяЗбройні силиМіноборонивійна
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